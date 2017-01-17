Лавров призывает привлечь полевых командиров к политическому процессу в Сирии

Москва, 17 января. Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что для процесса переговоров по Сирии будет важным участие в них сирийских полевых командиров. На переговорах в Астане странам необходимо будет договориться о привлечении руководства вооруженной оппозиции.

«Чего не хватало в этих переговорах — это участия тех, кто реально определяет ситуацию на земле. Называйте их «вооруженные формирования», «вооруженные группы оппозиции», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

По словам Лаврова, после того как Россия и Турция предложили вовлекать в переговорный процесс непосредственных участников боевых действий, удалось подписать соглашения с лидерами вооруженных групп, действующих на территории страны и вовлечь их в переходный политический процесс в Сирии на законных основаниях.