Луганск, 17 января. Народная милиция ЛНР своевременно реагирует на просьбы по разминированию территории Донбасса, поступающие от представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В командовании Народной милиции отметили, что инженерные подразделения выезжают на разминирование сразу же после поступления сигнала от ОБСЕ. Бойцы строго соблюдают Минские договоренности, не реагируя на провокации силовиков ВСУ и нацбатов. Саперы ополчения Луганской Народной Республики по просьбе представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за неделю разминировали свыше пяти километров грунтовых дорог и троп. Республики Новороссии, заключили в командовании Народной милиции, все еще надеются на мирное решение конфликта в Донбассе.