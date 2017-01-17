РФ рассчитывает, что США примут участие в переговорах по Сирии — Лавров

Москва, 17 января. Сегодня на итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приглашение представителей ООН и новой администрации США на переговоры по Сирии в Астане будет правильным.

Глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что в настоящий момент готовится встреча в казахской Астане. «Считаем правильным пригласить представителей ООН и новой администрации США принять в ней участие», — добавил высокопоставленный дипломат. Москва рассчитывает на то, что Вашингтон примет приглашение и его эксперты будут задействованы в переговорах по сирийскому кризису. «Это будет первый официальный контакт, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии», — резюмировал глава российского дипведомства.