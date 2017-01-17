Лавров рассказал, как переодетые в женщин дипломаты США митинговали в РФ

Москва, 17 января. Переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года.

По словам Лаврова, неоднократно «представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты». Помимо этого, дипломаты США были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные.

«Выводы можете сделать сами», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров рассказал, как члены американского атташата также «любят ездить по России» на арендованных машинах. Их замечали практически во всех регионах РФ, в том числе, «вдоль границы с Донбассом», где они «исколесили буквально все».

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Были и попытки вербовки сотрудника российского посольства со стороны спецслужб США. По словам министра иностранных дел РФ, тогда в машину дипломата «засунули» 10 тыс. долларов.