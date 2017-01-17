МИД РФ: У Трампа не будет двойных стандартов по борьбе с терроризмом

Москва, 17 января. Позиция избранного президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что у новой американской администрации не будет двойных стандартов по борьбе с терроризмом. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что мы слышим от Дональда Трампа и от его команды, говорит о том, что у них другой подход и они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей», — сообщил журналистам Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что будущее отношений Москвы и Вашингтона прояснится только после начала работы администрации Трампа. Министр также призвал не впадать на этот счет ни в одну, ни в другую крайность.