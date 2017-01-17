Глава Минэкономразвития назвал приоритеты российской экономики

Москва, 17 января. Российской экономике необходимо развитие конкурентных рынков больше, чем продолжение приватизации. Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

Как отметил глава ведомства, при этом роль государства в экономической сфере увеличиваться не должна, однако и приватизация не станет главным фактором экономического роста России.

По мнению главы Минэкономразвития, если просто приватизировать доминирующую государственную компанию — это не сможет изменить ситуацию с конкуренцией, а также не даст значительного положительного эффекта на экономический рост.

Орешкин добавил, что не хотел бы увеличения роли государства в данной отрасли. Стоит отметить, что его позиция в данном аспекте в корне отличается от позиции бывшего министра ведомства Алексея Улюкаева, сообщает «Парламентская газета».

Он также отметил, что нужно бороться с уходом экономики в так называемую «серую зону», а для этого необходимо менять налоговую систему, чтобы поддержать тех, кто работает на законных основаниях, а также тех, кто выступает инвестором и вводит инновации. Все это вместе поможет добиться более высоких темпов роста, подытожил министр.