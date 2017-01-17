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Лавров следит за подготовкой новой администрации США к вступлению в права
Политика

Лавров следит за подготовкой новой администрации США к вступлению в права

Сегодня 11:30
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Лавров следит за подготовкой новой администрации США к вступлению в права

Москва, 17 января. Будущее отношений России и США сможет прояснится только после начала работы администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы реалисты и, конечно же, следим за следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права, — обратил внимание российский министр. — И я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность».

Лавров обратил внимание, что в связи с приходом Трампа к власти появляется много прогнозов, спекуляций.

«Одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится», — указал на разные мнения в СМИ Лавров, добавив, что все они на данный момент являются бессмысленными.

«Только когда все рассядутся по своим местам в новой администрации, только когда начнется официальная работа, тогда и станет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром», —  объяснил глава внешнеполитического ведомства России

Ранее Лавров отметил, что жалобы посольства США в Москве на невыносимые условия работы не подтвердились.

комментарии
Катерина Тимошенская
#дональд трамп #сергей лавров
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