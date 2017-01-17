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Политика

Ставка на прагматизм: Лавров рассказал о коренных интересах России

17 Января 2017 11:23
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Ставка на прагматизм: Лавров рассказал о коренных интересах России

Москва, 17 января. Москва пытается найти общие подходы с теми, кто заинтересован в развитии мировой экономики на благо всех государств и народов, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Россия делает выбор в сторону прагматизма, который основан на коренных интересах страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что эти интересы просты и неизменны — «чтобы страна жила хорошо, повышалось благосостояние наших людей». Высокопоставленный дипломат также отметил, что Москва ищет совпадающие интересы с теми, кто готов развивать мировую экономику на благо всех государств и народов без исключения. Еще одной важной причиной сотрудничества Лавров назвал терроризм и необходимость борьбы с современными угрозами, объединив усилия.






 

Ирина Селезнева

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