Минобороны РФ проверит морпехов США в Германии

Москва, 17 января. Российская группа военных инспекторов посетит военный объект США на территории Германии.

Визит на американскую базу запланирован в соответствии с Венским документом об укреплении доверия и безопасности. Российские инспекторы нанесут однодневный визит командованию сил морской пехоты США в Европе, базирующемуся в городе Боблинген. Во время подобных визитов проверяется информация о военных силах подразделений и планах развертывания систем вооружения и боевой техники. В штабе командования инспекторам Минобороны РФ будет предоставлена информация о личном составе подразделений, а также основных системах вооружения.

Ранее агентство НСН сообщило, что Германия заподозрила Россию в подрыве единства США и Евросоюза.