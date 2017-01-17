Лавров объяснил, кто должен решить вопрос о федерализации Сирии

Москва, 17 января. Вопрос о возможной федерализации Сирии могут решить только граждане этой страны, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Во всех решениях ООН очень четко сказано — судьбу своей страны могут определить только сирийцы в рамках всеохватывающего инклюзивного диалога, с участием всех без исключения этноконфессиональных и политических групп этого государства», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что внешние игроки призваны создавать все необходимые условия для развития общесирийского диалога, и Россия добивалась этого на протяжении всего 2016 года.

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