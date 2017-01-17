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Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист признался в преступлении
Общество

Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист признался в преступлении

Сегодня 11:26
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Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист признался в преступлении

Стамбул, 17 января. Подозреваемый в террористическом акте в ночном клубе Стамбула, которого ранее задержали турецкие правоохранительные органы, признал свою вину. Об этом сегодня заявил губернатор Стамбула Васип Сахин.

Как оказалось, задержанный проходил военную подготовку в Афганистане, а в Турцию прибыл, по предварительной версии, год назад. По словам губернатора, отпечатки задержанного полностью совпали с отпечатками нападавшего.

Напомним, сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в ночь на 17 января. Нападавшим оказался гражданин Узбекистана. Сообщается, что правоохранители установили его личность еще 10 дней назад.

Террористический акт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Мужчина открыл в заведении беспорядочную стрельбу по посетителям. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ).

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Дана Балан
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