ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой почти две сотни мин

Донецк, 17 января. Украинские силовики выпустили 178 мин по окраинам Донецка и Ясиноватой, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

По данным военных ведомств ДНР, ВСУ начали обстрел накануне в 19.00. Под огонь украинской армии попали Александровка, Старомихайловка, Трудовские, донецкий аэропорт, окрестности «Вольво-центра», Веселое, Спартак и Васильевка.

«По этим участкам было выпущено 178 мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказали источники.

Также украинские военнослужащие применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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