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Политика

Лавров ответил на жалобы посольства США в РФ на «невыносимые» условия работы

17 Января 2017 11:11
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Лавров ответил на жалобы посольства США в РФ на «невыносимые» условия работы

Москва, 17 января. Жалобы посольства США в Москве на невыносимые условия работы не подтвердились, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

По словам Лаврова, в период работы администрации президента США Барака Обамы российское внешнеполитическое ведомство получало жалобы, что «американское посольство работает в невыносимых условиях, послу «перекрыли кислород» в контактах».

Глава МИД РФ сообщил, что по этому поводу было специальное разбирательство. В результате выяснилось, что ситуация «оказалась абсолютно противоположной».

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Олеся Волкова

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