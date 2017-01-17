Росгвардия готовит единый стандарт подготовки силовиков

Москва, 17 января. Федеральная служба войск национальной гвардии начала формировать единый стандарт подготовки военнослужащих и сотрудников подразделений с учетом специфики новой силовой структуры.

Как пишет газета «Известия», в настоящий момент только в войсках силового ведомства действует около 160 различных программ по обучению личного состава. Все они действовали до создания единой структуры и не учитывали новых задач, стоящих перед силовиками.

Отмечается, что новые программы учтут все нюансы служебно-боевой деятельности военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Военнослужащим на базовом уровне будут преподавать одинаковые предметы независимо от специализации.