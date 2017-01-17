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Лидер «Ахрар аш-Шам»: Битва за Алеппо еще не окончена
Политика

Лидер «Ахрар аш-Шам»: Битва за Алеппо еще не окончена

Сегодня 11:30
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Сирия: битва за Алеппо еще не окончена — лидер «умеренной оппозиции»

Алеппо, 17 января. Лидеры коалиции сил «умеренной оппозиции» в Сирии под названием «Ахрар аш-Шам» подтверждают свою приверженность условиям перемирия, установленного благодаря дипломатическим и военным усилиям России и Турции, однако не считают свое дело проигранным. Лидер «Движения свободных людей Шама» Абу Юсуф аль-Мухаджир в интервью ARA News объявил, что битва за Алеппо может получить продолжение.

Лидер суннитской коалиции отметил, что их группа пока оставляет за собой право не придерживаться условий перемирия, если не будут выполнены их условия, одним из которых является оправдание действий террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Аль-Мухаджир потребовал исключения «Ан-Нусра» из международного списка террористических организаций.

Несмотря на то, что «Ахрар аш-Шам» не участвовал в заключении соглашений с участием России и Турции, коалиция, которая является одной из сильнейших группировок «умеренных», считает себя его частью. Однако битва за Алеппо, заявил он, еще не кончена.

«Скоро битва за Алеппо возобновится. Божьей волей мы отобьем свои позиции в Алеппо. Мы не позволим режиму удержать Алеппо. Все группировки оппозиции, которые покинули Алеппо, вскоре вернутся на свои позиции, — объявил аль-Мухаджир. — Мы отступили из Алеппо только чтобы избежать потерь среди мирного населения от обстрелов. Поэтому мы ушли из Алеппо. Божьей волей мы вернемся в Алеппо и не позволим режиму установить контроль в городе».

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Валентин Меликов
#абу юсуф аль-мухаджир
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