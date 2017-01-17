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Политика

Лавров сообщил о росте вербовочной активности США по отношению к РФ

17 Января 2017 11:16
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Лавров сообщил о росте вербовочной активности США по отношению к РФ

Москва, 17 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что во время второго срока президентства главы США Барака Обамы вербовочная активность американской стороны в отношении российских дипломатов возросла.

«Если говорить о вербовочных подходах, то за последние несколько лет, особенно второго срока Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала», — сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего года. 

Ранее президент США Барак Обама выразил обеспокоенность тем, что многие американские граждане стали больше доверять главе России Владимиру Путину, чем властям Соединенных Штатов.

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Ксения Тасманова

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