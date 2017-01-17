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Главком: Введение Путиным Дня Росгвардии говорит о высочайшем доверии
Общество

Главком: Введение Путиным Дня Росгвардии говорит о высочайшем доверии

Сегодня 11:13
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Главком: Введение Путиным Дня Росгвардии говорит о высочайшем доверии

Москва, 17 января. Директор Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал установление Дня войск национальной гвардии РФ, отметив, что это свидетельствует о высоком уважении государства к воинам правопорядка.​

Российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии РФ, который будут отмечать 27 марта. По словам главы Рогсвардии Виктора Золотова, появление такого праздники говорит о высоком уважении со стороны государства к гвардейцам. Он также подчеркнул, что данный праздник «знаменует собой и высочайшую степень государственного доверия к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в их сегодняшнем противоборстве с террористами, преступниками, нарушителями закона и порядка». Отметим, что ранее 27 марта отмечался день МВД, что демонстрирует преемственность истории и традиций защитников правопорядка.

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Ирина Селезнева
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Росгвардия готовит единый стандарт подготовки силовиков
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