Под Нижним Новгородом 14-летний получил удар током на крыше поезда и лишился руки

17 Января 2017 11:13 46

Высоково (Нижегородская область), 17 января. Мальчик получил тяжелейшие травмы, оказавшись на крыше поезда и получив удар током. За жизнь 14-летнего ребенка сейчас ведут борьбу медики в реанимации, в обстоятельства ЧП выясняют следователи.

По предварительным данным, мальчик на остановочной платформе «Высоково» Горьковской железной дороги забрался на крышу электропоезда №6414 сообщением «Варя - Заволжъе», где по неосторожности получил удар током и упал на железнодорожные пути. Результат электроудара — обширные ожоги, а в больнице медикам пришлось ампутировать ребенку правую руку. Врачи проводят реанимационные мероприятия.

«Приволжским следственным управлением на ­транспорте Следственного комитета Россий­ской Федерации проводится проверка по факту травмирования электротоком 14-летнего жителя Нижнего Новгорода. На месте происшествия работала следствен­но-оперативная группа. В настоящее время­ проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение», — сообщили ФАН в Следственном комитете.



Следователями готовятся представления в ­Горьковскую железную дорогу об усилении ­мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информа­ция о необходимости усиления профилактики подобных ЧП ср­еди детей.