Под Нижним Новгородом 14-летний получил удар током на крыше поезда и лишился руки

Высоково (Нижегородская область), 17 января. Мальчик получил тяжелейшие травмы, оказавшись на крыше поезда и получив удар током. За жизнь 14-летнего ребенка сейчас ведут борьбу медики в реанимации, в обстоятельства ЧП выясняют следователи.
По предварительным данным, мальчик на остановочной платформе «Высоково» Горьковской железной дороги забрался на крышу электропоезда №6414 сообщением «Варя - Заволжъе», где по неосторожности получил удар током и упал на железнодорожные пути. Результат электроудара — обширные ожоги, а в больнице медикам пришлось ампутировать ребенку правую руку. Врачи проводят реанимационные мероприятия.
«Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту травмирования электротоком 14-летнего жителя Нижнего Новгорода. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ФАН в Следственном комитете.
Следователями готовятся представления в Горьковскую железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактики подобных ЧП среди детей.