Декоммунизация 2.0: Украина переименует порты и закажет лоботомию для рожденных в СССР

Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян требует очередных изменений в рамках закона о декоммунизации. Под «укрогильотину» попадают названия объектов эпохи СССР, угрожающие, по мнению министра, независимости государства. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Омелян уверен, что Украина должна переименовать названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов инфраструктуры.

Чиновник надеется, что руководство «Укрзализницы» (Украинские железные дороги), морских портов и госпредприятий «наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины», сменив названия не только портов Ильичевск, Южный, Октябрьск, Южной и Юго-Западной железных дорог, но и других объектов.

По словам министра инфраструктуры, распоряжение должно быть выполнено не позднее 29 апреля текущего года. Кроме того, «Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», цитирует Лента.ру послание Омеляна в Facebook.

Непонятно одно: поскольку Украина считает полуостров Крым своей территорией, какие заочные изменения уготованы для портов и для железнодорожных путей.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что новая волна декоммунизации — очередная украинская глупость, не имеющая смысла.

«Крым они могут сколько угодно переименовывать заочно, как Украину. Это очередной маразм министров, который крепчает с каждым днем. Вероятно, у них очень много денег. Помню еще в довоенные времена в стране что-то пытались переименовать, но оппозиция подняла большой шум, мол, откуда такие деньги на переименования тех же улиц. Нужно менять справочники, таблички. Тогда ничего не вышло. Хорошо, если они не выкинут старые таблички, потому что потом эти министры, но уже не в костюмах, а в полосатых робах, будут водружать их на место, — комментирует для ФАН политолог Александр Дудчак. — Чтобы завершить всю декоммунизацию, им нужно будет отправить старшее поколение на лоботомию в ближайшие поликлинические участки к министру трансплантологии (министр здравоохранения — прим. ФАН), которая как раз, в духе украинской власти, не обладает профдипломом в той отрасли, в которой работает. Чудес будет еще много. Могут прогнуться под Трампа и переименовать что-нибудь в честь него, например, Макдональдс в «МакДональдТрампс». Джо Байден правильно сказал: построение демократии на Украине — это как полет на Луну: страна одинаково удалена и от того, и от другого».

«Что касается заявлений относительно варваров и цивилизации на Западе, то кто-то из украинских деятелей говорил, что страна должна вернуться во времена до Богдана Хмельницкого. Пусть возвращаются в Ссредневековье, ходят в шароварах и пьянствуют. Будут цивилизованным западом XVI века», — резюмирует собеседник ФАН.

Напомним, что закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует на Украине с 2015 года. В рамках декоммунизации в Кропивницкий был переименован город Кировоград, Комсомольск — в Горишные Плавни.