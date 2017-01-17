Сотрудник Nissan в Петербурге выжил после падения с автовоза

Санкт-Петербург, 17 января. Сотрудник автомобильного завода Nissan в Петербурге тяжело травмирован после падения с автовоза, сообщили на предприятии.

На данный момент за жизнь сотрудника завода борются врачи. Мужчина упал с автовоза и получил множественные травмы. Медики диагностировали у него травмы головы, грудной клетки, рук и ног. Состояние рабочего оценивается как тяжелое.

Обстоятельства, при которых он упал с автовоза, в настоящее время не ясны. Мужчина находится в хирургическом отделении городской больницы. По факту травмирования сотрудника завода полиция начала проверку, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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