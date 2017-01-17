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ЛНР принимает заявления от жителей Донбасса, пострадавших от ВСУ и нацбатов
Новороссия

ЛНР принимает заявления от жителей Донбасса, пострадавших от ВСУ и нацбатов

Сегодня 11:17
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ЛНР принимает заявления от жителей Донбасса, пострадавших от ВСУ и нацбатов

Луганск, 17 января. Министерство государственной безопасности ЛНР призвало граждан республики, которые пострадали от агрессии ВСУ и националистических батальонов, обратиться в ведомство с заявлениями и подтверждающими документами.

МГБ ЛНР ведет расследование уголовного дела в отношении высших представителей власти, нардепов и политических деятелей Украины, которые принимали участие в создании и финансировании таких подразделений, как «Правый сектор», «Азов», «Айдар», «Торнадо» и других. Для полного и всестороннего расследования МГБ Луганской Народной Республики предлагает всем жителям Донбасса, пострадавшим от противоправной деятельности ВСУ и радикальных организаций, предоставить имеющиеся фото-, видео и другие материалы, подтверждающие факты этой деятельности.

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Алексей Громов
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