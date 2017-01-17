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Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены
Общество

Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены

Сегодня 11:03
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Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены

Берлин, 17 января. Немецкие ученые пришли к выводу, что главными пунктами, согласно которым мужчина выбирает себе жену, является красота и удовлетворение его потаенных желаний.

Немецкие ученые провели масштабный эксперимент с участием мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. В итоге они пришли к выводу, что приоритетными качествами будущей жены является не только умение отлично готовить, но и быть красивой, ухоженной и всегда привлекательной. В тройку качеств, которыми обязана обладать будущая избранница, входит и ее гибкость —  желание потакать сексуальным фантазиям мужчины. Женщина должна относиться с пониманием к его играм, ведь это залог их совместимости в интимной жизни.

 

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Ирина Селезнева
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