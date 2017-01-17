Западная пресса не оставляет попыток унизить избранного президента США Дональда Трампа. На этот раз британский телеканал BBC выпустил документальный фильм-расследование «Трамп — кандидат Кремля?», в котором ведущий Джон Суини в очередной раз попытался обвинить Москву во вмешательстве в президентские выборы в США и тесных связях с избранным главой государства. Корреспондент Федерльного агентства новостей разбирался, что из представленных доказательств является правдой, а что вымыслом.

Выпуская документальный фильм с громким и спорным заголовком, британские журналисты пытались разобраться в том, почему при всех видимых шансах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, победу в выборах внезапно одержал одиозный миллиардер. Однако на деле все свелось к очередным обвинениям Трампа в связях с Москвой и «русскими хакерами».

«Кириллический код»

В фильме, ведущий Джон Суини встречается с несколькими авторитетными экспертами, которые «проливают свет» на связи Дональда Трампа с Кремлем. Так, главными доказательствами «сотрудничества» Трампа и президента РФ Владимира Путина, по мнению авторов фильма, являются хакерские атаки, якобы имевшие место в США во время президентских выборов.

Подтверждающим это экспертом стал руководитель американской компании CrowdStrike занимающейся кибербезопасностью Дмитрий Альперович, который привел «неопровержимые доказательства» существования «русских хакеров». Он показал фрагмент некоего «кода», который оставили после себя российские взломщики, однако неизвестно как «специалист» смог по этим строчкам определить причастность россиян. Студийный оператор благоразумно не стал наводить резкость на монитор с пресловутым кодом, поэтому нам остается только догадываться, как на самом деле обстоят дела. Но некоторые пользователи социальных сетей высказывают шуточное мнение, что сам код был написан кириллицей.

«Компромат от ФСБ»

Еще одним гостем Суини стал экс-сотрудник американской разведки Малькольмом Нансом, который в свое время изучал методы работы российских спецслужб. Он заявил, что силовики ФСБ России в течение нескольких лет собирали компромат на Трампа, и якобы обладают видеозаписью, на которой американский президент развлекается с проститутками в одном из московских отелей.

Самое забавное в том, что Нанс ссылается на «секретный доклад» издания BuzzFeed, в котором сообщалось, что некий экс-агент британской разведки с риском для жизни сумел вывезти из России секретные материалы исходя из которых следует, что избранный президент США отдыхал в московском отеле «Ритц-Карлтон» в окружении российских блудниц, которые организовали ему сеанс уринотерапии, называемый еще «золотым дождем». Причем все это безобразие происходило в номере, в котором ранее останавливалась чета Обама.

Необходимо отметить, что пока Трамп развлекался с девушками, за ним следили агенты ФСБ, которые заранее разместили в номере записывающие устройства. При помощи полученной записи они намеревались шантажировать будущего главу Белого Дома. Однако проблема в том, что доклад выглядит неправдоподобно, так как отсутствуют прямые доказательства — сама видеозапись, а также даже происходящего.

Кроме этого, по теме высказался российский оппозиционер Михаил Касьянов, который в начале 2016 года оказался в центре схожего скандала — в сеть попала видеозапись его интимной близости с соратницей по партии Натальей Пелевиной. Касьянов заявил, что Трамп стал его собратом по несчастью, так как оба случая были якобы подстроены агентами ФСБ.

Однако самую бредовую мысль по этому поводу высказал российский политолог Станислав Белковский, который предположил, что девушки, обслуживающие Трампа в Москве, на самом деле оказались агентами Федеральной службы безопасности России.

«Уважаемые дамы, которые проводили время в отеле Ritz-Carlton, скорее всего, являются офицерами Федеральной службы безопасности. Там есть департамент контрразведки, а в нем — так называемое управление «Л». От слова «любовь». Оно оказывает сексуальные услуги ценным и полезным источникам на всех уровнях. В отеле Ritz-Carlton тариф колеблется от $500 до $700 за ночь в зависимости от специфики услуг. Если вы там оказались, например, захотели пройти путем Трампа, то всегда требуйте удостоверение. Если нет удостоверения, где сказано, что ваш контрагент как минимум капитан, то уклоняйтесь от общения», – заявил политолог.

Однако на деле все оказалось куда проще и смешнее. Весь доклад от самого начала и конца был создан пользователями социальной сети 4Chan, которые решили просто поиздеваться над доверчивыми американскими разведчиками.

«Суперзлодеи»

Еще одним «неоспоримым» фактом связи Трампа и Путина, по мнению авторов фильма, являются положительные и эмоциональные высказывания избранного президента США о своем российском коллеге. Так, Суини считает, что президент-патриот априори не может выступать с подобными речами.

В свою очередь приглашенный в студию автор биографии о Трампе Майкл Д‘Антонио назвал Дональда Трампа «персонажем комиксов», который считает себя суперзлодеем и ищет к себе в пару такого же суперзлодея. Однако уже через несколько минут корреспондент BBC предполагает, что в будущем Трамп и Путин неизбежно рассорятся, что в итоге приведет «к новому витку холодной войны».

К травле избранного президента подключилась и вся «прогрессивная общественность». Так, на днях вышел клип группы Green Day — Troubled Times, в тексте песни которой сообщается о том, как будет плохо при Трампе. Однако если почитать комментарии к видеозаписи, то становится понятно, что очень большое количество пользователей видеохостинга Youtube, на котором опубликован клип, недовольны представленной работой.

«Аааа, таким образом это просто лирическое анти-Трамп видео? Я не большой поклонник Трампа, но даже я считаю, что это зашло слишком далеко», — пишет пользователь с нимком Lit Af.

«А где были ребята из Green Day, когда Обама проводил ковровые бомбардировки Ливии и поддерживал террористов в Сирии? Почему они не пели про это? Почему когда к власти пришел неугодный, они занимаются такой ерундой? Это политический заказ», — вторит пользователь SPQRCincinnatus.

В итоге, заявленная как лучшая работа по разоблачению Трампа на деле оказалась банальным пересказом старых слухов и домыслов, которые так и не были подтверждены какими-либо фактологическими доказательствами. Пытаясь убедить зрителя, что Трамп — плохой кандидат на пост президента США, Суини повторяет ту же ошибку, которая и стоила Хиллари Клинтон поражения в президентской гонке: пытается играть на эмоциях зрителя, вместо того, чтобы приводить настоящие факты. Так или иначе, все западные ангажированные СМИ будут заниматься травлей Тармпа, пока тот будет призывать к сотрудничеству с Россией.