Жестокое убийство маленькой девочки в Хабаровском крае раскрыли спустя 19 лет

Хабаровск, 17 января. В Хабаровском крае спустя 19 лет удалось раскрыть жестокое убийство семилетней девочки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, преступление раскрыли благодаря современной криминалистической техники и слаженной работе следователей и экспертов.

В феврале 1998 года в поселке Переяславка района имени Лазо пропала семилетняя девочка: ушла кататься на санках с горки и домой не вернулась.

Только 10 лет спустя, в мае 2008 года местные жители наткнулись на пустыре возле села Могилевка на железную бочку, заполненную цементом. Решив сдать находку в металлолом, они вычистили цемент. «Во время очистки металлической емкости обнаружены детские костные останки и фрагменты одежды», — говорится в сообщении СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Следователи провели десятки экспертиз, почти 80 допросов. Однако на тот момент установить личность погибшего ребенка так и не удалось.

Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи нового оборудования удалось обнаружить биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом одного из подозреваемых.

Экспертиза установила, что к убийству причастен 61-летний мужчина, который позднее был задержан. Своей вины подозреваемый не признал.

Следователи проделали впечатляющую по масштабам работу. В частности, они установили, что подозреваемый в 1998 году работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. В заброшенном теперь здании криминалисты при помощи специального оборудования обнаружили микроскопические следы крови. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит пропавшей девочке.

В сообщении СК РФ также отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался за сексуальное преступление в отношении четырех летней девочки.