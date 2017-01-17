FAN-TV Лента новостей
Жестокое убийство маленькой девочки в Хабаровском крае раскрыли спустя 19 лет
Общество

Жестокое убийство маленькой девочки в Хабаровском крае раскрыли спустя 19 лет

Сегодня 11:00
62

Жестокое убийство маленькой девочки в Хабаровском крае раскрыли спустя 19 лет

Хабаровск, 17 января. В Хабаровском крае спустя 19 лет удалось раскрыть жестокое убийство семилетней девочки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, преступление раскрыли благодаря современной криминалистической техники и слаженной работе следователей и экспертов.

В феврале 1998 года в поселке Переяславка района имени Лазо пропала семилетняя девочка: ушла кататься на санках с горки и домой не вернулась. 

Только 10 лет спустя, в мае 2008 года местные жители наткнулись на пустыре возле села Могилевка на железную бочку, заполненную цементом. Решив сдать находку в металлолом, они вычистили цемент. «Во время очистки металлической емкости обнаружены детские костные останки и фрагменты одежды», — говорится в сообщении СК РФ. 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Следователи провели десятки экспертиз, почти 80 допросов. Однако на тот момент установить личность погибшего ребенка так и не удалось. 

Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи нового оборудования удалось обнаружить биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом одного из подозреваемых.

Экспертиза установила, что к убийству причастен 61-летний мужчина, который позднее был задержан. Своей вины подозреваемый не признал.

Следователи проделали впечатляющую по масштабам работу. В частности, они установили, что подозреваемый в 1998 году работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. В заброшенном теперь здании криминалисты при помощи специального оборудования обнаружили микроскопические следы крови. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит пропавшей девочке.

В сообщении СК РФ также отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался за сексуальное преступление в отношении четырех летней девочки.

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: в Донецк доставлено тело убитого бойца ДНР, ЛНР фиксирует огонь ВСУ под Дебальцево

Сегодня 10:59
57

Эксперт о русофобии Варшавы: Польша медленно «закипает»

Сегодня 10:28
569

Подразделения Свободной сирийской армии сдаются Дамаску: ФАН публикует видео

Сегодня 10:21
219

Сирия сегодня: тема химоружия вредит Дамаску, ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор

Сегодня 10:17
198

Михаил Ремизов: Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР

Сегодня 9:34
634
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Жестокое убийство маленькой девочки в Хабаровском крае раскрыли спустя 19 лет

11:00

Подросток пропал из приемной семьи в Петербурге

11:00

Новости Новороссии: в Донецк доставлено тело убитого бойца ДНР, ЛНР фиксирует огонь ВСУ под Дебальцево

10:59

Лавров назвал главную международную угрозу 2016 года

10:58

ИГИЛ около Алеппо потеряло более ста боевиков после удара ВКС РФ

10:58

Четыре жителя Шадринска погибли из-за утечки угарного газа

10:56

Microsoft раскрыла план захвата мобильного рынка гибким смартфоном Surface

10:54

Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN

10:52

ЛНР: СММ ОБСЕ назначила новую дату разведения сторон в Станице Луганской

10:46

Опубликованы первые фото нового внедорожника Mercedes-Maybach

10:45

Мужчины рассказали, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись

10:43

ДНР и ЛНР нельзя сравнивать с Карабахом и Приднестровьем — эксперт

10:37
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Подросток пропал из приемной семьи в Петербурге
Читать
Закрыть