Лавров рассказал, от чего должны отказаться США и НАТО при выстраивании отношений с РФ

17 Января 2017 11:05 35

Москва, 17 января. Российские власти готовы выстраивать отношения с США, Евросоюзом и НАТО на основе равноправия и уважения к интересам друг друга. Кроме того, западные партнеры не должны навязывать России свои ценности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент ФАН.

«С этих позиций, позиций равноправия, взаимного учета интересов, взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения и с США, и с ЕС, и с НАТО», — заявил министр, подчеркнув, что российская сторона работает по этому направлению и в ООН, и в G20, и в БРИКС.

Лавров добавил, что Москва не экспортирует свои взгляды и ценности и не ждет навязывания ценностей от партнеров.