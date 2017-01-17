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Хотела бы стать гражданкой ДНР и ЛНР: самая сильная девочка в мире приехала в Донбасс
Новороссия

Хотела бы стать гражданкой ДНР и ЛНР: самая сильная девочка в мире приехала в Донбасс

Сегодня 11:31
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Гражданство ЛНР и ДНР: как Наумова оказалась между Сирией и Донбассом

Марьяна Наумова, обладательница ряда мировых рекордов по жиму штанги лежа, а также заслуженный мастер спорта Донецкой народной республики, в ходе своего очередного визита в Донецк пообщалась с корреспондентом Федерального агентства новостей.

— Ты была в Сирии. Расскажи, что общего, а что отличает конфликты в Донбассе и Сирии?

— Сирия — это совсем другая страна, другая культура. Но там, как и в Донецке, по улицам ходит много военных, бомбят и стреляют, так же страшно, так же погибают и взрослые, и дети. Когда я там первый раз была, одновременно испытывала страх и интерес. Я увидела, как живут беженцы, когда посетила их лагерь. В тот приезд я даже увидела, как под обстрел попала мечеть, это случилось в день рождения Башара Асада. Надеюсь, что в следующую поездку я встречусь не только с его женой, но и с самим Асадом, смогу поговорить с ним на различные темы, и про Донбасс в том числе

Гражданство ЛНР и ДНР: как Наумова оказалась между Сирией и Донбассом

— Ты планируешь посетить военные части ДНР? Провести мастер-классы или соревнования?

— Мы уже проводили соревнования по русскому жиму среди военных в Донецке. В этот раз также посетим бойцов «Спарты», с которыми я проведу тренировки. Обычно я привожу с собой лежак, ребята жмут штангу, мы вручаем грамоты, это довольно прикольно. Иногда даже я выхожу, чтобы пожать штангу, когда жму больше них — в них возникает азарт и желание превзойти мой результат. Это их мотивирует на занятия спортом и усиливает волю к победе.

— Что дал спорт лично тебе?

— Спорт мне дал очень много, я ведь начала заниматься еще с четырех лет. Это воспитывает характер, влияет на всю жизнь: на то, с кем общаюсь, какие фильмы смотрю, какую музыку слушаю. Именно благодаря спорту я стала тем, кем сейчас являюсь. 

— Знаю, что ты планируешь вступить в ОД «Донецкая Республика», хотела бы поручить паспорт ДНР?

— Я думаю, это было бы здорово, почему бы и нет? Я бы хотела стать гражданкой ДНР и ЛНР. 

Гражданство ЛНР и ДНР: как Наумова оказалась между Сирией и Донбассом

— Ты сказала, что планируешь посетить Горловку и Ясиноватую по местам обстрелов. Расскажешь об этом?

— Я знаю, что в ДНР и в ЛНР есть дети, которым нужна поддержка. Я езжу как в Донецк, так и в Луганск, стараюсь как-то помочь детям. Все мои мероприятия обычно заключаются в том, что я стараюсь привезти детям немного мира и добра. А так как в Горловке и Дебальцево сейчас особо тяжелая обстановка, то хочу помочь именно этим деткам. 

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Олег Никитин
#марьяна наумова
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