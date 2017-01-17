Поражение ВСУ в Дебальцево Киев сделал поводом для политического шантажа

Минск, 17 января. В ходе первого заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона потребовала выполнения «всего пакета минских соглашений», начать выполнение которых Киев требует с передачи расположенного на территории ДНР Дебальцево под контроль украинских войск. Не обращая внимания на другие пункты минских соглашений, украинские дипломаты потребовали в первую очередь обеспечить выход на линию разграничения от 19 сентября 2014 года. В ДНР такие заявления определили как «политический шантаж».

«В ходе встречи подгруппы по вопросам безопасности со стороны Украины производились попытки шантажа в адрес представителей ДНР по вопросу ситуации, сложившейся на Светлодарской дуге», — сообщили в пресс-службе представителя ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

В пресс-службе отметили, что украинская сторона обвинила ОБСЕ в предвзятости в пользу ЛНР и ДНР якобы из-за присутствия в составе делегации народных республик Донбасса представителей Российской Федерации.

Напомним, в середине декабря в ходе очередного обострения обстановки в Донбассе силы ВСУ попытались прорвать оборону ДНР под Дебальцево. В ходе упорных боев украинским войска пришлось отступить, силы ВСУ понесли существенные потери.