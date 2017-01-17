Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN

17 Января 2017 10:52 51

Москва, 17 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN фрагментов интервью, которые республиканец Дональд Трамп давал до вступления в президентскую гонку.

Политик называет в них России самой большой проблемой для Вашингтона и поддерживает введение санкций в отношении Москвы.

Как призналась Захарова в Facebook, это истерика: американцы год показывали сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». «А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону», — предположила она.

Напомним, ранее CNN опубликовал подборку фрагментов интервью, которые Трамп давал в 2014 году. Журналисты отметили, что ранее избранный президент США поддерживал ограничительные меры против Москвы и даже называл ее «геополитическим врагом номер один».