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Политика

Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN

17 Января 2017 10:52
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Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN

Москва, 17 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN фрагментов интервью, которые республиканец Дональд Трамп давал до вступления в президентскую гонку.

Политик называет в них России самой большой проблемой для Вашингтона и поддерживает введение санкций в отношении Москвы.

Как призналась Захарова в Facebook, это истерика: американцы год показывали сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». «А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону», — предположила она.

Напомним, ранее CNN опубликовал подборку фрагментов интервью, которые Трамп давал в 2014 году. Журналисты отметили, что ранее избранный президент США поддерживал ограничительные меры против Москвы и даже называл ее  «геополитическим врагом номер один».

Алия Шарафутдинова

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