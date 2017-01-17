FAN-TV Лента новостей
Четыре жителя Шадринска погибли из-за утечки угарного газа
Происшествия

Четыре жителя Шадринска погибли из-за утечки угарного газа

Сегодня 10:56
43

Четыре жителя Шадринска погибли от утечки угарного газа

Шадринск, 17 января. В Шадринске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате отравления угарным газом в жилом доме, сообщили в следственных органах СК РФ по Курганской области

Инцидент произошел накануне вечером. В жилом доме были обнаружены тела четырех человек — хозяев и двух гостей. В помещении в ходе осмотра был выявлен значительный выход продуктов сгорания природного газа из проточного водонагревателя, расположенного на кухне. Возбуждено уголовное дело, передает Ura.Ru.

«По версии следствия, угарный газ из квартиры, расположенной на третьем этаже, распространился в квартиру, расположенную на четвертом этаже, — рассказали источники. —  По предварительным данным, причиной смерти четверых погибших стало их отравление угарным газом».

Ранее в январе в Хакасии женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом, передает «Газета.ru».

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Эксперт о русофобии Варшавы: Польша медленно «закипает»

Сегодня 10:28
440

Подразделения Свободной сирийской армии сдаются Дамаску: ФАН публикует видео

Сегодня 10:21
190

Сирия сегодня: тема химоружия вредит Дамаску, ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор

Сегодня 10:17
173

Михаил Ремизов: Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР

Сегодня 9:34
574

Сирия новости 17 января 2017 7.00: ВКС РФ помогает сирийцам в Дейр эз-Зоре, курды проводят конференции в Хасаке

Сегодня 7:00
661
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN

10:52

ЛНР: СММ ОБСЕ назначила новую дату разведения сторон в Станице Луганской

10:46

Опубликованы первые фото нового внедорожника Mercedes-Maybach

10:45

Мужчины рассказали, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись

10:43

ДНР и ЛНР нельзя сравнивать с Карабахом и Приднестровьем — эксперт

10:37

На Украине решили «убить память об оккупации» переименованием портов

10:34

Казахстан назвал рабочую дату переговоров по Сирии в Астане

10:33

Тихоокеанский флот пополнили более двух тысяч новобранцев

10:32

Вино и шампанское в России обклеят новыми этикетками

10:31

Экспертиза опровергла предположение врачей о причине смерти солиста Мариинского театра Цанги

10:31

Российские ветеринары будут выписывать лекарства по электронным рецептам

10:28

Поиски пропавшего Boeing MH370 приостановили спустя почти три года

10:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Захарова высмеяла подборку антироссийских высказываний Трампа по версии CNN
Читать
Закрыть