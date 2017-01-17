Четыре жителя Шадринска погибли из-за утечки угарного газа

Шадринск, 17 января. В Шадринске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате отравления угарным газом в жилом доме, сообщили в следственных органах СК РФ по Курганской области

Инцидент произошел накануне вечером. В жилом доме были обнаружены тела четырех человек — хозяев и двух гостей. В помещении в ходе осмотра был выявлен значительный выход продуктов сгорания природного газа из проточного водонагревателя, расположенного на кухне. Возбуждено уголовное дело, передает Ura.Ru.

«По версии следствия, угарный газ из квартиры, расположенной на третьем этаже, распространился в квартиру, расположенную на четвертом этаже, — рассказали источники. — По предварительным данным, причиной смерти четверых погибших стало их отравление угарным газом».

Ранее в январе в Хакасии женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом, передает «Газета.ru».