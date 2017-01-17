Врач едва не сжег ребенка во время операции из-за дефибриллятора в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 января. Суд приговорил к одному году тюрьмы врача Свердловской областной больницы №1 Константина К., который причинил вред здоровью 15-летней девочке.

Как стало известно, юная пациентка получила ожоги лица, глаза и рук в больнице Екатеринбурга в феврале 2015 во время плановой операции на сердце. Тогда от дефибриллятора вспыхнула простынь, а затем и весь операционный стол. В результате пожара куски горящей ткани упали на ребенка.

Тогда руководство медицинского учреждения дало обещание родителям ребенка, что оплатит все расходы на восстановление здоровья девочки, но в итоге ничего не компенсировало и не возместило.

Как сообщает Ura.ru, два года назад в той операции принимали участие три медсестры, одну из которых после случившегося уволили, однако двух других даже не вызвали на допрос. Также сообщается, что приговором суда врач Константин К. был освобожден от ответственности в связи с амнистией.