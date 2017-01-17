Microsoft раскрыла план захвата мобильного рынка гибким смартфоном Surface

Вашингтон, 17 января. Крупнейший западный IT-гигант Microsoft запатентовал новый умный гаджет, который относится к семейству Surface и является смартфоном, имеющим гибкий экран.

Американская компания Microsoft запатентовала смартфон с гибким экраном. Известно, что согласно патенту, новые телефоны можно будет сгибать. Аналитики говорят, что данный патент говорит об очередной попытке IT-гиганта снова пробиться на мобильный рынок. Речь идет не только о собственных разработках софта, но и инновационных устройствах. Напомним, что первой попыткой покорить рынок был выход смартфона Lumia, однако проект не стал успешным.