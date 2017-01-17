Новости Новороссии: в Донецк доставлено тело убитого бойца ДНР, ЛНР фиксирует огонь ВСУ под Дебальцево

Новороссия, 17 января. Командование ВСУ передало представителям ДНР тело убитого военнослужащего, который накануне был взят в плен под Донецком. Штаб Народной милиции ЛНР зафиксировал три факта нарушения украинской стороной режима тишины. Докучаевск подсчитывает ущерб, нанесенный массированным обстрелом со стороны ВСУ

Киевские силовики обстреляли окрестности Дебальцево

Как сообщили представители оборонного ведомства Луганской народной республики, украинские подразделения три раза за минувшие сутки открывали огонь по позициям военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики обстреляли село Долгое с направления населенного пункта Лопаскино. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ и различных видов стрелкового оружия, рассказали в штабе Народной милиции республики.

Под огнем военнослужащих ВСУ также оказалось село Лозовое. Оно было обстреляно из СПГ и стрелкового оружия с направления Светлодарска. Кроме того, в зоне поражения оказался опорный пункт республиканских сил в окрестностях населенного пункта Калиновка. Обстрел в этом регионе украинские силовики вели со своих позиций вблизи поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов.

Тем не менее, как подчеркнул источник в ведомстве, никто из местных жителей и военнослужащих войск ЛНР в результате обстрелов не пострадал. Данных о возможных разрушениях пока также не поступало.

Киев шантажирует ДНР ситуацией в районе Дебальцево

Сотрудники пресс-центра главы делегации Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина заявили о том, что Киев намеренно шантажирует представителей ДНР ситуацией в районе Дебальцево.

В ходе заседания участников подгруппы по безопасности украинские представители неоднократно предпринимали попытки шантажа в отношении ДНР. Данные попытки Киева связаны с ситуацией, сложившейся на Светлодарской дуге в районе населенного пункта Дебальцево, пояснили в пресс-службе Пушилина.

Кроме того, украинская сторона выразила свое недовольство действиями наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Представители Киева обвинили сотрудников миссии в ангажированности в отношении народных республик Донбасса. Это связано, по мнению украинской стороны, с тем, что в организации также состоят представители России. Однако Денис Пушилин подчеркнул, что подобные заявления нуждаются в оценке самих наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, что подразделения ВСУ неоднократно предпринимали попытки прорыва обороны республиканских сил в районе Дебальцево. Обстановка в этом регионе начала значительно обостряться 18 декабря прошлого года. Тем не менее в результате серии неудачных атак украинская армия понесла серьезные потери в живой силе: в ходе вынужденных столкновений были ликвидированы 40 силовиков, еще около 50 солдат ВСУ получили ранения.

Командование ВСУ до смерти замучило бойца ДНР

По информации оперативного командования ДНР, украинская сторона передала представителям республики тело убитого военнослужащего, который накануне был захвачен в плен в окрестностях Донецка.

Сегодня состоялась передача тела убитого киевскими силовиками бойца вооруженных сил ДНР. Республиканский военнослужащий погиб в результате пыток из-за отказа давать ложные показания. Издевательства над ним совершались военными 92-й омбр украинской армии, командиром которой является Никалюк, подчеркнули в ведомстве.

Согласно информации командования, командир данного подразделения отдал приказ взять в плен военнослужащего республиканских сил с целью затем представить его общественности как диверсанта, готовившего террористический акт на подконтрольной Киеву территории. Бойцами АТО были применены пытки, чтобы склонить бойца ДНР к даче ложных показаний на камеру. Однако, как отметили представители командования, республиканский военнослужащий проявил стойкость и отказался делать навязываемые ему заявления. В результате он был убит выстрелом в голову.

Докучаевск восстанавливается после обстрела ВСУ

Руководитель администрации Докучаевска Александр Качанов сообщил, что в ходе массированных обстрелов окрестностей города с направления позиций украинской армии были повреждены котельная и газопровод.

Военнослужащие ВСУ вели интенсивный огонь по району населенного пункта Ясное, расположенного в пригороде Докучаевска. В результате повреждения получила котельная. Ее работа на данный момент приостановлена. Кроме того, огнем киевских силовиков был перебит газопровод. Таким образом, жители поселка остались без газа, рассказал глава городской администрации.

Александр Качанов также добавил, что бригады ремонтников уже приступили к проведению восстановительных работ. Информация о возможных пострадавших среди местных жителей пока устанавливается.