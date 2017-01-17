Лавров назвал главную международную угрозу 2016 года

Москва, 17 января. Главной международной угрозой в 2016 году стал терроризм, однако мировая общественность до сих пор не может сплотиться для борьбы с ним. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Лаврова, количество угроз в 2016 году не уменьшилось, более того, угроза терроризма теперь носит системный характер.

«То, что международное сообщество не может сплотиться, как сказал, выступая в ООН, президент РФ Владимир Путин, чтобы создать единый фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и сожаление», — сказал глава российской дипломатии.

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