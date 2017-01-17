Тур по северо-западу России включили в топ-50 лучших путешествий в мире

Москва, 17 января. Британская газета The Telegraph опубликовала топ-50 лучших культурно-познавательных путешествий в 2017 году, в который включила тур по северо-западу России с посещением Карелии и Архангельской области.

По мнению британских экспертов, достойным представителем рейтинга является 13-дневная поездка, в ходе которой туристы могут посетить архитектурный ансамбль Кижский погост на острове в Онежском озере, купеческие дома в Архангельске и музей деревянного зодчества Малые Карелы.

«Уникальная природа и исторические достопримечательности северо-западных регионов России пользуются большой популярностью у зарубежных туристов, а музей-заповедник «Кижи» стал брендом мирового значения», — пояснил в интервью газете «Известия» руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.