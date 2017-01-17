ЛНР: СММ ОБСЕ назначила новую дату разведения сторон в Станице Луганской

Минск, 17 января. Представитель контактной группы ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Эртугрул Апакан назначил новую дату для попытки разведения сил и средств враждующих сторон близ населенного пункта Станица Луганская на территории ЛНР.

«Руководитель СММ ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил и средств у Станицы Луганской — это 23 января, — заявил Владислав Дейнего. — Представители ЛНР на заседании группы по вопросам безопасности подтвердили в очередной раз свою ежедневную готовность к разведению сил и средств на данном участке».

Представитель ЛНР обратился к руководителю СММ ОБСЕ с просьбой об усилении сил миссии в районе Станицы Луганской для обеспечения беспрепятственного разведения сил и средств.

Напомним, ранее представители ОБСЕ подчеркивали, что обеспечение разведения сил и средств в районах важнейших КПП в Донбассе, одним из которых является Станица Луганская, имеет первостепенное гуманитарное значения для населения Донбасса по обе стороны фронта.