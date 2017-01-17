Подросток пропал из приемной семьи в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Подросток ушел из дома и пропал в пригороде Петербурга. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 15-летний мальчик, предположительно, сбежал из приемной семьи, которая усыновила его восемь лет назад.

Пропавший мальчик является учащимся девятого класса гимназии 272 в Петербурге. Он был одет в темную болоневую куртку, черную вязанную шапку и синие брюки. При себе у него были рюкзак темного цвета и телефон неизвестной модели. При разговоре подросток картавит.

Ранее мальчик не уходил из дома, на учете в ПНД не состоит.