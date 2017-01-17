ИГИЛ около Алеппо потеряло более ста боевиков после удара ВКС РФ

Алеппо, 17 января. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по лагерю боевиков ИГИЛ и военной технике в окрестностях Алеппо.

Успешный вылет совершили российские самолеты Су-24М, по некоторым данным, информацию о месторасположении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) передали лидеры враждующих с ИГИЛ организаций. После точного установления координат и подтверждения нахождения в лагере джихадистов был нанесен воздушный удар, уничтоживший, по меньшей мере, 115 террористов. Лагерь боевиков располагался в 15 километрах от аэродрома ВВС САР Квайрес.