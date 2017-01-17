На Украине решили «убить память об оккупации» переименованием портов

17 Января 2017 10:34 58

Киев, 17 января. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал распоряжение сменить названия портов и других объектов в стране, которые напоминают «об оккупации Украины». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Надеюсь, что руководство «Укрзализницы» (Украинских железных дорог), морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины», — написал Омелян.

Он поручил изменить названия портов «Ильичевск», «Южный» и «Октябрьск». Кроме того, декоммунизация коснется Южной и Юго-западной железных дорог, которые находятся «не на юге, а на севере и в центре» Украины.

Омелян считает, что данная инициатива необходима, что изменить мнение украинцев о том, что «они одной крови с ордынцами» и являются такими же «рабами и лузерами, как и московиты».

Распоряжение украинского министра должно быть выполнено до 29 апреля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что декоммунизация стала «восстановлением исторической справедливости по отношению к тем, кто посвятил жизнь борьбе за независимость украинского государства».