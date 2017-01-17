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Мужчины рассказали, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись
Общество

Мужчины рассказали, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись

Сегодня 10:43
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Мужчины рассказали, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись

Москва, 17 января. Представители сильной половины человечества рассказали в Сети, какими женскими делами они бы с удовольствием занялись, если бы последние были приемлемыми в социальном аспекте.

Сообщается, что список состоит примерно из 10 тыс. пунктов.

Один из пользователей сайта Reddit задал вопрос мужчинам, какие женские хлопоты они взвалили бы на свои плечи, если бы были уверены, что не станут «посмешищем» в глазах остальных. Внезапно список собрал 9500 пунктов. Так, некоторые мужчины с удовольствием занялись бы вышиванием или же работали воспитателями в детском саду. Один мужчина признался, что мечтал бы носить штаны для йоги, если бы его приятели не стали над ним смеяться.

Помимо этого, один пользователь ответил, что хотел бы пахнуть, как женщины. Мужчина заявил, что девушки всегда приятно пахнут: «цветочные или фруктовые ароматы, как клумба».

Отметим, что сайт Reddit был основан более 10 лет назад.

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Дана Балан
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