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Россия

Вино и шампанское в России обклеят новыми этикетками

17 Января 2017 10:31
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Вино и шампанское в России обклеят новыми этикетками

Москва, 17 января. На бутылках вина и шампанского могут появиться указания на страну-производитель материалов, из которых приготовлены напитки.

Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз России. Эксперты ведомства считают, что потребителям необходимо знать место происхождения винограда.

Как пишет газета «Известия», новые этикетки могут появиться уже с 1 января 2018 года. Производители будут обязаны указывать на таре, упаковке или этикетках вина и игристого вина страну происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов.

Алия Шарафутдинова

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