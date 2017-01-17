Вино и шампанское в России обклеят новыми этикетками

17 Января 2017 10:31 36

Москва, 17 января. На бутылках вина и шампанского могут появиться указания на страну-производитель материалов, из которых приготовлены напитки.

Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз России. Эксперты ведомства считают, что потребителям необходимо знать место происхождения винограда.

Как пишет газета «Известия», новые этикетки могут появиться уже с 1 января 2018 года. Производители будут обязаны указывать на таре, упаковке или этикетках вина и игристого вина страну происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов.