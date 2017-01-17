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Опубликованы первые фото нового внедорожника Mercedes-Maybach
Технологии

Опубликованы первые фото нового внедорожника Mercedes-Maybach

Сегодня 10:45
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Опубликованы первые фото нового внедорожника Mercedes-Maybach

Берлин, 17 января. В Сети появились фотографии первого внедорожника Mercedes-Maybach.

Компания Mercedes представила фотографии первого внедорожника Mercedes-Maybach. Эксперты обратили внимание, что за его основу был взят Mercedes-Benz GLS.

Новинка будет представлена мировой общественности уже в этом году. Многие отмечают, что эта модель создана на платформе Vision Mercedes-Maybach 6. Специалисты уже дали положительные оценки измененному дизайну кузова, а также светодиодной оптике автомобиля.

Накануне сообщалось, что немецкое авто Mercedes-Benz E-Class W213 начнут продавать уже весной этого года.

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Катерина Тимошенская
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