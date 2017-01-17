ДНР и ЛНР нельзя сравнивать с Карабахом и Приднестровьем — эксперт

Москва, 17 января. Ситуация с Донбассом требует политического урегулирования, без которого любой дальнейший сценарий будет абсурден, считает украинский политолог Юрий Городненко.

Украинский политолог Юрий Городненко прокомментировал украинский кризис и провел параллели между карабахским, приднестровским конфликтами. По его мнению, в Карабахе и Приднестровье произошли этнические конфликты. «А по какому принципу вы прикажете разделить ДНР-ЛНР и Украину? И с той, и с другой стороны русские», пишет «Свободная пресса».

Городненко не считает выходом узаконивание раздела одного народа. В то же время он подчеркнул, что если бы войска ДНР и ЛНР осуществили наступление, то конфликт между РФ и Европой был бы неизбежен. Эксперт назвал «Минск» механизмом, предотвратившим войну, на которую рассчитывал Вашингтон.