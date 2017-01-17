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Казахстан назвал рабочую дату переговоров по Сирии в Астане
Политика

Казахстан назвал рабочую дату переговоров по Сирии в Астане

Сегодня 10:33
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Казахстан назвал рабочую дату переговоров по Сирии в Астане

Астана, 17 января. Рабочей датой переговоров по Сирии в Астане является 23 января, заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Абдрахманов констатировал, что Казахстан полностью готов принять переговоры по Сирии.

«Предлагаю считать рабочей датой этой планируемой встречи 23 января», — обратил внимание министр.

Он уточнил, что окончательную дату можно будет назвать только после того, как инициаторы переговоров определятся с составом участников и форматом встречи. Абдрахманов также заметил, что уровень участия Казахстана в этим переговорах также зависит от состава участников.

«От тех, кто возглавит делегации инициаторов этой встречи  — России, Турции, мы знаем, что представители Ирана тоже выражают желание участвовать в этих переговорах»,  — подчеркнул глава МИД Казахстана.

Ранее представитель сирийской оппозиции Насер аль-Харири заявил о том, что встреча в Астане будет носить двусторонний характер, передает «Газета.ru».

комментарии
Катерина Тимошенская
#кайрат абдрахманов
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