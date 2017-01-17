Российские ветеринары будут выписывать лекарства по электронным рецептам

Москва, 17 января. Российские ветеринары смогут выдавать лекарственные препараты по электронным рецептам.

Как стало известно, нововведения для ветеринаров станут одним из пунктов законопроекта министерства здравоохранения о легализации телемедицины в Российской Федерации. По информации газеты «Известия», данный законопроект направлен на формирование правового базиса использования электронных форм документов в сфере здравоохранения.

По словам вице-президента ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алексея Ткачева, ветеринары смогут выписывать препараты и без рецептов. Название лекарства будут записывать на бумаге для того, чтобы человек не забыл название конкретного лекарства.