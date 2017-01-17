Поиски пропавшего Boeing MH370 приостановили спустя почти три года

Канберра, 17 января. Представители Австралии, Малайзии и Китая объявили о приостановке подводных поисков самолета Boeing MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.

«Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологии, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своем роде специалистов, к сожалению, в ходе поисков не удалось обнаружить самолет», — говорится в совместном обращении стран, опубликованном на портале Координационного центра поисков.

Во вторник зону поисков пропавшего лайнера в Индийском океане оставил последний корабль. Авторы документа подчеркнули, что данное решение было непростым, и поблагодарили все государства, оказавшие помощь.

Напомним, малайзийский самолет Boeing 777-200 пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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