Тихоокеанский флот пополнили более двух тысяч новобранцев

Владивосток, 17 января. Во время осенней призывной кампании ряды Тихоокеанского флота пополнили более двух тысяч новобранцев, из которых почти половина отправится служить на боевые корабли.

Порядка 15% молодых людей, отправившихся на воинскую службу, имеют высшее образование, почти 30% получили среднее профессиональное образование, один из жителей Приморского края будет служить в научной роте. Осенняя призывная кампания началась 1 октября и закончилась 31 декабря прошлого года.

Ранее агентство URA.ru рассказало: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на смену ядерному оружию придет высокоточное, которое будет не менее эффективным сдерживающим фактором для потенциальных противников России.