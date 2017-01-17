Названа цена нового хэтчбека Hyundai i30

Брюссель, 17 января. Hyundai объявил цены на свою новую модель i30. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что новый автомобиль сможет составить жесткую конкуренцию VW Golf. Модель поступит к дилерам уже 1 марта 2017 года. Цены на хэтчбек будут варьироваться от 19,4 тысяч до 28,3 тысячи евро.

Базовая комплектация автомобиля стоимостью 19,4 тысячи евро оснащена светодиодной оптикой и легкосплавными дисками. Машина имеет двигатель T-GDI с объемом 1 литр и мощностью в 118 лошадиных сил.

Лучшая вариация Hyundai i30 с турбодизельным мотором на 1,6 литра будет стоить 28,3 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили девяти брендов выросли в России.