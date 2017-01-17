Неизвестный водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе в Тосно

Тосно, 17 января. Неизвестный водитель насмерть сбил пенсионерку, переходившую через дорогу по переходу в Тосно, от полученных травм пожилая женщина скончалась.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в Тосно произошел инцидент, приведший к гибели пешехода. По данным ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области около 17:00 неизвестный водитель прямо на пешеходном переходе совершил наезд на местную жительницу 1948 года рождения. Пенсионерка от полученных травм скончалась в ЦРБ г. Тосно. На данный момент личность водителя и марка его автомобиля не установлены. Ведется расследование.