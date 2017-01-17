ДНР: обстрелом ВСУ повреждена котельная и газопровод в пригороде Докучаевска

17 Января 2017 10:12 40

Донецк, 17 января. Киевские войска утром во вторник открыли огонь по пригороду Докучаевска, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод, сообщил глава городской администрации Александр Качанов.

По словам Качанова, ВСУ утром во вторник обстреляли территорию поселка Ясное. В результате повреждения получила котельная. Помимо этого был перебит газопровод. Как сообщает Донецкое агентство новостей, в настоящее время работа котельной приостановлена. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

Информация о пострадавших не поступала.

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