ДНР: обстрелом ВСУ повреждена котельная и газопровод в пригороде Докучаевска

Донецк, 17 января. Киевские войска утром во вторник открыли огонь по пригороду Докучаевска, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод, сообщил глава городской администрации Александр Качанов.
По словам Качанова, ВСУ утром во вторник обстреляли территорию поселка Ясное. В результате повреждения получила котельная. Помимо этого был перебит газопровод. Как сообщает Донецкое агентство новостей, в настоящее время работа котельной приостановлена. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.
Информация о пострадавших не поступала.
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Олеся Волкова