Эксперт о русофобии Варшавы: Польша медленно «закипает»

17 Января 2017 10:28 60

В минувшие выходные российские граждане с удивлением наблюдали на экранах своих телевизоров, как американские войска вступают на территорию Польши. Собственно, удивление наших соотечественников вызвал не сам факт появления на территории государства НАТО солдат и бронетехники США, а то, как поляки встречали этот контингент. С восторгом! С радостью! Со слезами счастья на глазах и палками для селфи в руках!

Премьер Польши Беата Шидло и министр обороны Антоний Мацаревич произнесли трогательные речи о том, как долго Польша ждала прихода заокеанских «друзей» и что теперь-то, наконец, Европа «спасена». Присутствовавшие на мероприятии взрослые тыкали пальцами в американские знамена и объясняли детям, что «это наши защитники от России». С точки зрения среднестатистического гражданина РФ, совершенно не планирующего в ближайшее время вторгаться в польские пределы, происходящее на экранах выглядело чем-то средним между шизофренией и клоунадой.

Как же так получилось, что давние соседи, поляки и граждане нашей страны, когда-то в одном строю сражавшиеся с гитлеровским нацизмом, к 2017 году оказались по разные стороны «фронта»? За ответом на этот вопрос Федеральное агентство новостей обратилось к международному обозревателю Станиславу Стремидловскому.

НАТО на старые дрожжи

— Не секрет, что отношения Польши и России никогда не были особенно теплыми. История взаимной неприязни очень длинная. Даже не особенно подкованный в истории гражданин без особых проблем вспомнит Ливонскую войну, Смуту и Лжедмитриев, русско-польские войны XVII века, разделы Речи Посполитой и восстание Костюшко, участие поляков в походе Наполеона на Россию, советско-польскую войну 1919–1921 годов, ввод советских войск на территорию Польши в сентябре 1939-го, неоднозначное, с точки зрения поляков, поведение советской стороны во время Варшавского восстания в 1944-м и т. д. То есть, «болевых точек» в польско-российских отношениях много. Тем не менее, для большинства населения России стремительный рост антироссийских настроений в Польше после распада СССР стал полной неожиданностью. Меньше чем за десять лет «братская народная республика» превратилась в «передовой форпост НАТО на Востоке». Чем, по-вашему, была обусловлена столь быстрая трансформация польского государства?

— Начнем, пожалуй, с истории. Попробуйте взглянуть на нее польскими глазами. С конца XVIII века по 1918 год Польша была разделена между тремя империями. Фактически, польский политический класс и интеллигенция «пропустили» полтора века развития, будучи вынуждены реализовываться или в «подполье», или на благо чужих для себя столиц. 17 сентября 1939 года для советской историографии, многое из которой перекочевало в российскую, — это воссоединение Западной Украины и Белоруссии. Для поляка же данная дата означает новый раздел страны, захват Восточных Кресов. Вспомним и Катынь — трагедию, по которой в современном польском обществе сложился консенсус: виноваты Сталин и Москва! Наконец, имеется период Польской Народной Республики, который оценивается, скорее, со знаком минус, хотя и не всеми.

То есть, старых дрожжей хватало. Ну, а раз так, то есть почва для того, чтобы эксплуатировать имеющиеся претензии. Конечно, когда это в их интересах, поляки способны на время «забыть» о прошлом. Это произошло, например, в отношении к Германии. Но эта «забывчивость» носит избирательный характер. Если что, поляки мгновенно вспоминают немецкую оккупацию и предъявляют претензии Берлину.

С Россией все труднее. После распада СССР, когда Москва сама взяла курс на Запад, Варшава избрала для себя ту же самую геополитическую ориентацию. Учитывая исторические травмы, Польше хотелось побыстрее встроить себя в систему союзников. Не забывайте, что II Республика, существовавшая с 1918 по 1939 год, была вынуждена проводить свою внешнюю политику в условиях преимущественно двусторонних союзов и договоров, зачастую носящих краткосрочный характер. Не стоит забывать и о том, что на Западе их страной многие в межвоенный период были готовы пожертвовать. Например, Великобритания. Чем это закончилось, в Варшаве хорошо знают. Отсюда — ориентация на максимально быстрое вступление в ЕС и НАТО.

Если бы Москва пошла в 90-е годы по польскому пути, то, возможно, поляки сделали бы вид, что забыли прежние обиды. Но такой геополитический выбор был просто невозможен для России ни при каких условиях, что стимулировало глубокий раскол между нашими обществами.

Также надо понимать, что в ЕС и НАТО у Польши не было особого пространства для маневра, который был на восточном направлении. Варшава решила, что в ее интересах построение такой системы безопасности, когда Россию от Польши отделяет «санитарный кордон». Соответственно, варшавскому кабинету потребовалось обосновать самому польскому обществу, почему необходимо создать прочный антироссийский заслон. Отсюда и нагнетание русофобских настроений. А сейчас к этому добавилось и другое. Варшава держит в уме возможный распад ЕС и изменения в НАТО. Ей приходится думать о необходимости создания чуть ли не с нуля национальной системы обороны. Как объяснить избирателям возросшие траты на армию? Наличием внешнего врага. Легче всего на его роль назначить Россию.

Нужно «разминировать» прошлое

— По мнению многих аналитиков, антироссийские настроения в Польше приняли уже характер официальной русофобии. Так ли это?

— Главная проблема в том, что польская научная и экспертная среда по ряду направлений, которые напрямую касаются истории взаимоотношений России и Польши, выстроила такой консенсус, что альтернативная точка зрения в настоящее время, к сожалению, там просто не может появиться. А ведь с этого все начинается!.. Сначала эти идеологизированные негативные коннотации попадают в школьные учебники, оттуда переходят на уровень высшей школы, а дальше в упрощенном виде они внушаются обществу. Поляки, надо сказать, очень внимательно следят за Россией, их интересуют такие нюансы, которых вы не встретите ни в какой западной прессе. И их интересует, что мы думаем о них и как оцениваем. Самая ужасная российская реакция в этом смысле для них — это игнорирование.

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Конечно, многие поляки чувствуют, что происходит что-то не то. Они не реагируют на месседжи национальных СМИ, которые — будь то проправительственные или оппозиционные — одинаково негативно оценивают действия Москвы. В польском обществе хватает людей, которые с иронией относятся к попыткам представить Россию «империей зла». Беда в том, что это отрицание проявляется только в отношении современной политики, текущих событий. А нужно обязательно «разминировать» наше прошлое, убить его «демонов».

Дабы не забрызгали

— Польская армия активно отрабатывает на учениях боевые действия против «условного противника», под которым однозначно угадываются ВС РФ. Варшава в прошлом году стала местом проведения 27-го саммита НАТО. Совсем недавно поляки с восторгом встречали передислоцируемые поближе к границам России подразделения американской армии. В общем, отношения Варшавы и Москвы явно далеки от добрососедских и, похоже, продолжают ухудшаться. Насколько польское общество единодушно во мнении, что Россия — это «империя зла»? Есть ли, на ваш взгляд, предпосылки к улучшению польско-российских отношений в 2017 году?

— Ну, а как еще польская армия может проводить учения, на ком тренироваться? Не на Германии же или Литве... В этой ситуации Россия выбрала грамотную стратегию. Мы делаем то, что должны делать, — перевооружаем свою Армию, проводим свою геополитическую линию. Что нам еще следует делать в отношении Польши? Игнорировать и ждать. Ждать, пока поляки дозреют. Лучше этого придумать что-то трудно.

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При этом надо понимать, что Варшава идет по турецкому пути. Когда-то Анкара начинала с концепции «ноль проблем с соседями», но в какой-то момент обнаружилось, что со всеми соседями отношения она испортила. Польша ныне медленно «закипает». Этот котел рано или поздно перегреется. Нам следует внимательно следить за этим процессом, отдавая себе отчет, что нужно сделать, дабы раскаленные брызги в итоге не попали на нас.